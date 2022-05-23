Москва, , 11:09 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 70 пунктов управления украинскими силами, а также почти 580 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 23 мая на брифинге.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Он уточнил, что поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях.

Кроме того, уничтожены 13 танков и БМП, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», три склада боеприпасов.

Конашенков добавил, что с начала проведения военной спецоперации уничтожены 177 украинских самолётов и 125 вертолётов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, а также 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномёта, 3106 единиц специальной военной автомобильной техники.

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