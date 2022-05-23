Уфа, 23 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Профильная математика и обществознание являются наиболее популярными предметами у участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Башкирии. Об этом 23 мая сообщил исполняющий обязанности министра образования региона Ильдар Мавлетбердин на совещании правительства Башкирии в центре управления республикой.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Он отметил, что в текущем году организация государственной итоговой аттестации вернулась к доковидным временам. Так, для получения аттестата все ученики одиннадцатых классов сдают экзамены по русскому языку и математике вне зависимости от того, будут ли они поступать в вузы.

Мавлетбердин отметил, что основной период государственной итоговой аттестации в регионе запланирован с 26 мая по 2 июля, дополнительный период — с 5 по 20 сентября. При этом в Башкирии в основной период будет работать 156 пунктов приема экзаменов. В экзаменах намерены участвовать 17 545 человек.

«Наиболее популярные основные предметы у участников ЕГЭ — профильная математика и обществознание. Традиционно высокий интерес сохранился к информатике и информатике, биологии, физике, химии и истории», — сообщил он.