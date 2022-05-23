Казань, , 11:02 — REGNUM В столице Татарии с 19 по 22 мая проходил международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Его посетили порядка 70 зарубежных делегаций, 26 послов иностранных государств, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Международный экономический саммит в Казани Kzn.ru

Глава города отметил, что форум показал, на кого страна может рассчитывать в сложившейся ситуации.

«Саммит «Россия — Исламский мир» показал, что мы по-прежнему дружим со многими государствами и нас невозможно изолировать от мира. Важно, что на площадках саммита заключались партнерские договоренности и обсуждалось, как мы будем работать в новых реалиях. Казанский саммит показал, на кого наша страна может рассчитывать в текущей ситуации», — заявил мэр.

Международный экономический саммит приурочили к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

ИА REGNUM напоминает, 20 мая в Казани установили памятный камень на месте будущего строительства Соборной мечети, которую возведут на общественные пожертвования.

Читайте также: В столице Татарии заложили камень в основание Соборной мечети