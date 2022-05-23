Берлин, 23 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о прогрессе в вопросе от отказе от российского газа. Об этом он сообщил 23 мая в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55% перед началом войны до 35%. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие (терминалы). Хранилища наполняются медленно, но уверенно», — сказал министр.

По его словам, освобождение Германии от зависимости от газа из России «продлится еще немного».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Роберт Хабек заявил, что ФРГ сможет продержаться ближайшую зиму без поставок газа из России, если перейдет к значительной экономии энергии и полностью заполнит свои газохранилища.

Читайте также: Пушков оценил планы Германии отказаться от энергоносителей из России