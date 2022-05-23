Кемерово, 23 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Новокузнецке в этом году планируется принять в эксплуатацию 16 пляжей, в том числе четыре — для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Девушка на пляже

«Срок купального сезона определён — с 17 июня по 21 августа 2022 года», — уточнил он в своём телеграм-канале.

Кузнецов отметил, что после установления стабильного уровня воды на водоёмах спасатели проведут водолазное обследование и очистку от мусора акваторий пляжей.