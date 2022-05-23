Миллеровский район, Ростовская область, 23 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В приграничном районе Ростовской области выявили и ликвидировали условный очаг холеры. Отработка внештатной ситуации продиктована возможностью завоза вируса. О прошедших учениях ИА REGNUM сообщили в администрации Миллеровского района.

Пациент

Тренировочные учения состоялись в Миллеровской центральной районной больнице, куда был госпитализирован условный больной холерой. В учении была задействована эвакуационная бригада.

Специалисты отработали практические навыки эвакуации больного холерой в инфекционное отделение, порядок одевания и снятия комплекта средств индивидуальной защиты, забор материала для лабораторных исследований, экстренную личную профилактику, организацию дезинфекции в процессе эвакуации.

После эвакуации больного в помещениях была проведена заключительная дезинфекция.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ситуация с холерой оценивается как благополучная.