Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Десятилетняя девочка получила тяжелые травмы, упав на детской площадке в Санкт-Петербурге во время выполнения гимнастического трюка на кольцах. Прокуратура города начала проверку, сообщили 23 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

t. me/procspb Опасная детская площадка, где произошел несчастный случай

Несчастный случай произошел днем в воскресенье, 22 мая, на детской площадке во дворе дома №13/1 на Пулковском шоссе в Московском районе. По предварительным данным, школьница гуляла с родителями на детской площадке. Она решила выполнить гимнастический трюк на кольцах, одно из которых во время упражнения сорвалось. В результате девочка упала на землю, сильно ударившись головой и шеей, её госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

«Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности игрового и спортивного оборудования в деятельности должностных лиц, ответственных за своевременное техническое обслуживание уличного комплекса», — рассказали в прокуратуре Петербурга.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.