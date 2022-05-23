Донецк, 23 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли из минометов населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа восемь военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, перейдя на сторону ДНР.