Москва, 23 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российский газ идёт в Европу через Украину в объёме 43 млн кубометров в сутки, его прокачивают через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил 23 мая журналистам.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Украинская сторона, рассказал он, отклонила заявку на прокачку газа через ГИС «Сохрановка». Накануне объём прокачки составлял 44,7 млн кубометров.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 43 млн куб. м на 23 мая», — сказал представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, оператор ГТС Украины ранее объявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» в силу форс-мажорных обстоятельств.

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