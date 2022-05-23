Грозный, , 10:55 — REGNUM В Луганскую Народную Республику направлены два представителя главы Чечни Рамзана Кадырова — Вахит Усмаев и Аламбек Ясаев. Они будут координировать действия чеченских подразделений в направлении Попасного и Рубежного, сообщил 22 мая в своем телеграм-канале руководитель Чечни, отметив, что «качественное взаимодействие между воинскими формированиями играет ключевую роль в решении масштабных боевых задач».

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Я направил дорогого брата, Героя России Вахита Усмаева в Луганскую Народную Республику для поддержки действий наших бойцов в направлении Попасного. Дорогой брат Аламбек Ясаев будет выполнять аналогичные функции в сторону Рубежного», — сообщил Кадыров.

По его словам, оба его представителя являются «настоящими профессионалами своего дела, имеют богатый боевой опыт и все необходимые навыки для решения поставленных задач». Он также отметил, что Вахит Усмаев ранее возглавлял одно из элитных воинских подразделений — специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова, участвуя в сотнях спецопераций против террористов. Аламбеку Ясаеву также приходилось не раз принимать «самое деятельное участие в борьбе против этих шайтанов».