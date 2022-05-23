Веллингтон, 23 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Военнослужащие из Новой Зеландии отправятся в Великобританию, чтобы обучать украинских солдат пользоваться лёгким артиллерийским орудием L119. Об этом премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила 23 мая, её выступление транслировал телеканал 1News.

Gertrud Zach Британские инструкторы

Она рассказала, что 30 военнослужащих пробудут в Британии до конца июля, на Украину они не поедут. Лёгкие пушки L119 используются всего в нескольких странах, поэтому Новую Зеландию просили предоставить свою тренировочную команду.

«Конкретная цель в том, чтобы помочь подготовить украинских солдат к использованию особого типа артиллерии, с которым хорошо знакомы новозеландцы», — пояснила Ардерн.

В апреле, напомнила она, страна направила в Европу военно-транспортный самолёт Hercules C-130 и 66 военнослужащих для участия в транспортировке военной помощи для Украины.

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