Мадрид, 23 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Бывший король Испании Хуан Карлос I, находившийся в бегах несколько лет и вернувшийся на родину после закрытия уголовных дел против него, прилетел в Мадрид и уже направляется в королевский дворец Сарсуэла. Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из видео «Хуан Карлос I король всех испанцев» Хуан Карлос I

Экс-монарх вылетел в Мадрид утром 23 мая, чтобы встретиться с нынешним королём Испании, его сыном Филиппом VI, королевой Софией и другими членами семьи спустя почти два года после своего отъезда в Абу-Даби. Уже во второй половине дня Хуан Карлос I вернется в ОАЭ.

Самолет, на котором путешествует король, вылетел в 8:40 утра из аэропорта Виго, а после приземления в столице Дон Хуан Карлос отправился во дворец Сарсуэла.