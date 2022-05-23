Благовещенск, 23 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Приамурье 22 мая из окна второго этажа многоквартирного дома выпал 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

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Мальчик выпал из окна дома, расположенного по улице 50 лет Амурского Комсомола в посёлке Бурея. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Следователи организовали проведение проверки. Предварительно установлено, что мальчик находился дома один. Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в Красноярском крае устанавливают обстоятельства падения ребёнка из окна.