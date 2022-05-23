Лос-Анджелес, США, 23 мая 2022, 10:51 — REGNUM В США завершились съёмки фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 23 мая сообщает «Канобу», ссылаясь на слова художницы по костюмам Эллен Мирожник, которая работала над проектом.
Ожидается, что в мировой прокат картина выйдет 21 июля 2023 года. Доберётся ли фильм до российских кинотеатров — пока неизвестно.
Напомним, что «Оппенгеймер» расскажет о жизни и работе Роберта Оппенгеймера, одного из создателей атомной бомбы. Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи.
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