Лос-Анджелес, США, 23 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В США завершились съёмки фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 23 мая сообщает «Канобу», ссылаясь на слова художницы по костюмам Эллен Мирожник, которая работала над проектом.

Georges Biard Кристофер Нолан

Ожидается, что в мировой прокат картина выйдет 21 июля 2023 года. Доберётся ли фильм до российских кинотеатров — пока неизвестно.

Напомним, что «Оппенгеймер» расскажет о жизни и работе Роберта Оппенгеймера, одного из создателей атомной бомбы. Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи.