23 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 11:32 — REGNUM Экономическое сотрудничество России со странами постсоветского пространства иногда приобретают причудливые, даже экзотические формы. Принципиальная политическая установка на приоритетное развитие отношений со странами СНГ, данная российским руководством, иногда реализуется настолько однобоко, что лишь вредит равноправному стратегическому партнерству. Стимулируя иждивенческие настроения в республиках, разогревая их аппетиты, которые неизбежно только растут, РФ сама готовит почву для роста антироссийских настроений и русофобии. Правильная, выверенная стратегия в отношениях со странами СНГ (и не только) в условиях нынешнего кризиса и полномасштабной экономической войны Запада против РФ является одним из важнейших условий для успешного прохождения сложного исторического периода.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2015 г. между правительством РФ и правительством Киргизии было заключено соглашение о создании Российско-киргизского фонда развития (далее — Фонд). Наполнение Фонда средствами в сумме, эквивалентной 500 млн долл., полностью осуществлялось Российской Федерацией, то есть государством. Уже только поэтому официальное название Фонда не соответствует его реальному содержанию и заложенным изначально смыслам. В действительности это не совместный, а Российский фонд содействия социально-экономическому развитию Киргизии. Власти РФ, согласившись на такое название, в очередной раз проявили политкорректность и уступчивость перед национальными чувствами. Между тем эти чувства зачастую не доводят до добра. Россия десятилетиями терпеливо финансировала Украину, «национальные чувства» которой теперь вынуждают нас проводить там тяжелую и кровавую спецоперацию.

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

Фонд финансирует самые разные проекты в Киргизии — от сельского хозяйства и малой энергетики до строительства социального жилья. При этом финансирование, по данным официального сайта Фонда, до сих пор осуществляется в долларах США, то есть в валюте откровенно враждебной России страны. Больше того, действующая ставка кредитования — от 4 до 6% годовых — является исключительно льготной (текущий LIBOR+1-3%) и, по некоторым данным, ниже, чем кредиты, получаемые Киргизией по государственной линии от КНР. При этом Китай придерживается строгой кредитной политики — Киргизии уже пришлось «поделиться» с ним высоколиквидными активами в золотодобывающем секторе.

Ключевая ставка ЦБ РФ после начала спецоперации и обострения санкционной войны Запада подскочила до 20% годовых и в настоящее время составляет 14%, несмотря на существенное укрепление курса рубля. Государственное кредитование экономик других стран по заниженным ставкам на фоне удушающего финансового гнета собственной является дискриминационным, неконкурентным и ставит российские предприятия в заведомо проигрышное положение. При этом официальными партнерами Фонда, финансирующими или софинансирующими его проекты, являются государственный «Росэксимбанк» и межгосударственный Евразийский банк развития, в котором России принадлежит две трети капитала, а Киргизии лишь 0,9%.

Помимо очевидного дотационного характера деятельности Фонда, недавно обозначилась еще одна тенденция, связанная с санкционным давлением Запада на российскую экономику. Фонд оказывает содействие российским предприятиям, ищущим возможность выйти из-под санкций путем переноса (релокации) своего производства, в том числе на финишном этапе, который приносит основную добавочную стоимость. На практике это означает, что Россия за счет своих государственных средств содействует уменьшению собственной налоговой базы и утечке налогов в другую юрисдикцию. При этом Киргизию трудно назвать стабильной страной: несколько цветных революций и бесконечная межклановая борьба на грани вооруженного гражданского противостояния сотрясают республику все время ее независимого существования. Зашкаливающий внешний долг уже несколько раз ставил ее на грань дефолта.

Захваченная пожарная машина у Белого дома. Киргизия (сс) Эмир Кыдырмышов

Заинтересованным сторонам необходимо оценить степень предсказуемости киргизской политики и новые риски в условиях открытого противостояния России с Западом. Любая смена власти, особенно революционная, к чему уже привыкли в Киргизии, может привести к радикальному изменению ее курса. Вторичные санкции, которые США безболезненно для себя могут наложить на республику, в том числе из-за релокации производства, приведут к дополнительным потерям для государственных и частных инвесторов из России.

Российско-киргизский фонд развития оперирует и рискует государственными средствами РФ на исключительно льготных для Киргизии условиях. Рисковать чужими деньгами, особенно государственными, — недобрая русская традиция. Релокация российского производства в политически турбулентную Киргизию несет риски, которые пока трудно, даже невозможно просчитать, особенно в условиях непредсказуемой санкционной войны Запада с Россией. С другой стороны, бескорыстная помощь часто приводит к обратным результатам. В Киргизии ширится мифологизация «колониальной агрессии» России, растут националистические настроения. Однобокая прокиргизская стратегия Фонда должна быть пересмотрена в сторону установления баланса интересов и соответствия его официальному наименованию.