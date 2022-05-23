Новочеркасск, Ростовская область, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области 63-летний мужчина взял кредит и перевёл мошенникам около 1,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 23 мая.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Мужчина пояснил, что ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на потерпевшего был оформлен кредит. Однако пенсионер кредитов не оформлял. Аферист убедил мужчину оформить новый кредит для погашения старого и перечислить 1 млн 675 тыс. рублей на резервный счёт якобы для сохранения средств.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.