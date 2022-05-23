Донецк, , 10:50 — REGNUM За последние 24 часа восемь военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, перейдя на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 мая сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки <…> восемь военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие, и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что войска НМ ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов, две БМП, два БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что младший сержант из Карелии Евгений Чубарин погиб, выполняя свой воинский долг, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.