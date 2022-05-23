* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:50 — REGNUM Женщины в афганской провинции Баглан выпустили короткое видео, протестуя против геноцида таджиков талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На копии видео, которое попало в газету «8 Собх», показаны женщины, протестующие против убийства мирных жителей в провинциях Панджшер, Тахар и Баглан.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщины говорят на видео, что в Панджшере, Тахаре и Баглане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали ни в чём не повинных людей, в том числе детей. Они утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли крестьян в Андарабе и взяли в заложники мирных жителей в долине Сучи.

Женщины Баглана призывают международное сообщество остановить геноцид таджиков.

После эскалации столкновений между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар, поступили многочисленные сообщения о жестоком обращении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с мирными жителями, что вызвало резкую реакцию.