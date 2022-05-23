Сеул, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали пять человек. Об этом 23 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 23 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 048 818 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили десять человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 569 436 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 62 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 262 901 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 236 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 817 294 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9975 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 967 672.

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