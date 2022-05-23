Даллас, США, 23 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в третьем матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:100.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитник Стефен Карри сделал дабл-дабл из 31 очка и 11 результативных передач.

Таким образом, «Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 25 мая.