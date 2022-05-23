Рязань, 23 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка во дворе многоквартирного дома в Рязани организовали в СУ СК по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба губернатора Костромской области Уличные тренажеры

Уличный тренажёр упал накануне на трёхлетнюю девочку на спортплощадке возле дома №10 по улице Пугачёва. По имеющейся информации, конструкция была не закреплена. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность спортивного оборудования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.