Пекин, 23 мая 2022, 10:45 — REGNUM Власти Китая выразили решительный протест США после заявления американского президента Джо Байдена о готовности в случае необходимости защищать Тайвань военным путем. Об этом 23 мая заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что США предпримут военное вмешательство в случае, если Китай вторгнется на Тайвань, что стало одним из самых решительных и открытых заявлений в поддержку Тайваня за последние десятилетия.
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