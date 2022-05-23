Пекин, , 10:45 — REGNUM Власти Китая выразили решительный протест США после заявления американского президента Джо Байдена о готовности в случае необходимости защищать Тайвань военным путем. Об этом 23 мая заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что США предпримут военное вмешательство в случае, если Китай вторгнется на Тайвань, что стало одним из самых решительных и открытых заявлений в поддержку Тайваня за последние десятилетия.

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