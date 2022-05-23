Мадрид, 23 мая 2022, 10:44 — REGNUM Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отправляется в Литву, чтобы посетить испанский контингент, дислоцированный в этой стране и состоящий из восьми самолетов F-18 и 140 военнослужащих, в основном из ВВС. Об этом пишет агентство EFE.
Испанский контингент является частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики на базе в Шяуляе.
В задачи испанской авиации входит перехват и идентификация гражданских или военных самолетов, которые не соблюдают международные правила полетов и приближаются к воздушному пространству НАТО без надлежащей идентификации системами управления воздушным движением.