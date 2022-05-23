Мадрид, 23 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отправляется в Литву, чтобы посетить испанский контингент, дислоцированный в этой стране и состоящий из восьми самолетов F-18 и 140 военнослужащих, в основном из ВВС. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Испанский контингент является частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики на базе в Шяуляе.

В задачи испанской авиации входит перехват и идентификация гражданских или военных самолетов, которые не соблюдают международные правила полетов и приближаются к воздушному пространству НАТО без надлежащей идентификации системами управления воздушным движением.