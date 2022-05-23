Вашингтон, 23 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В экшен игре MultiVersus может появиться Огурчик Рик из популярного мультсериала «Рик и Морти». Об этом 23 мая пишет портал PCGamesN.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Ожидается, что Огурчик Рик будет доступен в качестве одного из костюмов для Рика Санчеса. Также из различных утечек стало известно, что в игре могут появиться и другие герои современной поп-культуры: Гэндальф, Леброн Джеймс, Марвин Марсианин, Годзилла, Леголас, Скуби-Ду, Чёрный Адам, Битлджус и Джокер.

Добавим, что MultiVersus — это игра в жанре файтинг, посвящённая сражениям персонажей из фильмов из мультфильмов компании Warner Bros. Релиз ожидается в 2022 году.