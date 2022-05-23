Токио, 23 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Сложившаяся в настоящее время в мире ситуация с ценами на рынке энергоносителей является «плохой» и предпринятых США и другими странами усилий по ее исправлению недостаточно. Об этом 23 мая заявил американский президент Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

По словам Байдена, в данный момент мир проходит стадию перехода от ископаемого горючего и станет сильнее, когда она завершится и прекратится зависимость от ископаемых энергоносителей.

«Вы видите, что предпринимает Европа в отношении импорта российского газа. Я не буду перечислять все. И что я смог сделать, чтобы избежать еще большего ухудшения ситуации, а она плохая… Мы высвободили, мне кажется, более 257 миллионов баррелей нефти, мы и другие страны, которых мы убедили участвовать. Это помогло, но этого недостаточно», — сказал он.

Также президент США добавил, что в мире наблюдается продовольствия «из-за Украины», на которой «застряли» огромные объемы зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы принять военное участие в защите Тайваня в случае «вторжения» на остров.