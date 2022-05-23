Воронеж, 23 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Крупный жилищный комплекс в Воронеже остался без электроснабжения вечером 22 мая, устранить аварию обещают к середине дня 23 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Об отключении света жильцы ЖК «Ботанический сад» сообщили в паблике «Типичный Воронеж». Из-за отсутствия электричества отключена и подача воды. Восстановить электроснабжение обещают после 12:00 23 мая.

По данным «Вести-Воронеж», из-за отключения света также временно не работают два детских сада, №24 и 197.