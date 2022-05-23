Давос, Швейцария, 23 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Около 2500 мировых лидеров бизнеса, политики и гражданского общества примут участие в весенней встрече в Давосе, но не все рады возвращению мировой деловой и политической элиты в Швейцарские Альпы, сообщает 23 мая CNBC. В последние годы это мероприятие подвергалось резкой критике за то, что оно оторвано от реальности, неэффективно и неактуально.

U.S. Embassy Bern Всемирный экономический форум

Три года назад голландский историк Рутгер Брегман обвинил миллиардеров в том, что они платят недостаточно налогов и это является основной причиной неравенства в мире. Видео с его выступлением собрало 11 миллионов просмотров на YouTube.

«Такое ощущение, что я на конференции пожарных, где никому не разрешается говорить о воде», — сказал тогда Брегман.

В последнее время протестующие — активисты и те, кто непосредственно борется с неравенством, — ставили форуму в вину «пустую риторику», называя его символом устаревшей эпохи, который следует оставить в прошлом.

«Миллиардеры приезжают в Давос, чтобы отпраздновать невероятный подъем своего состояния. Пандемия, а теперь и резкий рост цен на продовольствие и энергоносители — это для них, попросту говоря, золотая жила», — говорит исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

Мэр Давоса Филипп Вильгельм в молодости был одним из тех, кто протестовал против ежегодного съезда миллиардеров и политических лидеров в его родном городе. Теперь, однако, Вильгельм считает своей целью обеспечить успешное проведение встречи.

«Он [форум] очень много значит для нас. Он много значит для всей Швейцарии», — сказал представитель местного совета по туризму Самуэль Розенаст в интервью CNBC. По его мнению, это событие «невероятно важно» для жителей города, так как только за эту неделю курорт может получить доход в размере около 70 млн швейцарских франков (72 миллиона долларов).