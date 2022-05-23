Москва, , 10:40 — REGNUM В проект закона об общих принципах местного самоуправления поступило более 700 поправок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Нет никакой спешки, мы не собираемся принимать на этой неделе закон, мы его будем рассматривать спокойно, системно, поэтапно», — отметил также Крашенинников.

Комитет будет рассматривать поправки по главам, уточнил он. Итоговое обсуждение изменений ко второму чтению на комитете может состояться в середине июня 2022 года, добавил парламентарий.

На 1 марта 2022 года регионы внесли около 300 предложений к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Первое чтение законопроекта состоялось в 2021 году.

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