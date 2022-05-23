Москва, 23 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В последний день недели 20 мая рубль достигал самых высоких уровней по отношению к евро и доллару с июня 2015 года и марта 2018 года соответственно. Курс доллара снижался до уровня 57,07 руб., курс евро — до 59,02 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Курс доллара снизился на 2,70%, до 60,23 руб., курс евро — на 2,49%, до 62,80 руб. Британец подорожал к рублю на 4,03%, до 81,40 руб.

В первой половине недели нацвалюта могла получить поддержку от продажи валюты перед пиком налоговых выплат (25 мая), а также продаж евро Газпромбанком, полученных от европейских импортеров. Более 50% клиентов «Газпрома» согласились оплачивать газ в рублях.

Перед выходными днями рубль растерял значительную часть прибыли. На американской сессии наблюдалась фиксация прибыли по коротким позициям. Сильный рубль становится серьезной проблемой для бюджета.

В I квартале бюджет был исполнен с профицитом 1,303 трлн рублей. Федеральный бюджет в январе–апреле 2022 года, по предварительной оценке минфина США,

был исполнен с профицитом в размере 1,041 трлн рублей. В апреле впервые в 2022 году был зафиксирован месячный дефицит — 262,29 млрд рублей.

Спрос на валюту мог также увеличиться со стороны банков. Банк России вечером сообщил об очередном смягчении мер валютного регулирования.

ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и на покупку валюты «с плечом». Регулятор отменил запрет для повышения ликвидности торгов на фоне уменьшения волатильности на финансовых рынках.

В паре евро/рубль за четверг и пятницу объем составил 1,73 и 1,75 млрд евро, превысив значения торгового объема до спецоперации.

В среднем объем по евро стабильно составлял 500–600 млн евро. По доллару объем увеличился до 3,21 млрд долларов. До спецоперации он находился на уровне $5 млрд.

Сегодня, 23 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $113 за нефть. Высокие цены на нефть, это повышенная выручка экспортеров.

Спрос на иностранную валюту пока остается низким, что обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем.

При этом на текущей неделе спрос на валюту может резко увеличиться со стороны физлиц, поскольку будут истекать сроки трехмесячных рублевых депозитов под 20-21%. На них они могут начать покупать подешевевшую валюту на Мосбирже.

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