Подгорица, , 10:40 — REGNUM Дефицит бюджета Черногории за первые три месяца этого года был сокращен до 22 миллионов евро или 0,4 процента от валового внутреннего продукта (ВВП), а в марте был реализован профицит в размере 31,9 миллиона евро. Такие данные приводит Министерство финансов стран.

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В министерстве отметили, что первый квартал ознаменовался хорошим сбором доходов, реализованных в сумме, значительно превышающей запланированную, в то время как почти все категории расходов были реализованы в сумме ниже запланированной.

«Согласно изложенному, дефицит бюджета за три месяца текущего года сократился с одного процента за первые два месяца до 0,4 процента расчетного ВВП и составил 22 миллиона евро», — говорится в сообщении.

Дефицит составляет 115,1 млн евро, или на 83,9 процента меньше запланированного, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составляет 81,2 миллиона евро, или на 78,7 процента меньше.

«В то же время в марте текущего года был профицит государственного бюджета в размере 31,9 млн евро или 0,6 процента ВВП, что является первым случаем, когда в этом месяце зафиксирован положительный бюджетный результат. Достигнутый результат лучше на 47,8 млн евро, а по отношению к дефициту, достигнутому в марте прошлого года, лучше на 42,2 млн евро», — говорится в сообщении министерства.