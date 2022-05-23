Денвер, США, , 10:39 — REGNUM В США в возрасте 90 лет ушёл из жизни художник и режиссёр Колин Кантуэлл, который подарил поклонникам франшизы «Звёздные войны» образы известных кораблей и транспортных средств. Об этом 23 мая сообщает журнал PC Gamer.

Звёздные разрушители Скриншот из игры Star Wars: Squadrons

Как сообщила журналистам партнёрша художника Сьерра Далл, он скончался 21 мая 2022 года в своём доме, расположенном в штате США Колорадо. Она отметила, что в последние годы жизни Кантуэл страдал от болезни Альцгеймера.

Для справки: фанатам «Звёздных войн» Колин Кантуэлл известен прежде всего тем, что вместе с Джорджем Лукасом разработал дизайны истребителей TIE Fighter и X-Wing, штурмового истребителя/бомбардировщика Y-Wing, дипломатического корабля Tantive IV, пустынного транспортного средства расы джава Sandcrawler и антигравитационного транспорта Landspeeder.

Кроме того, Кантуэлл также является одним из авторов образа Звезды Смерти. Отметим, что художник-концептуалист работал не только над фильмами франшизы «Звёздные войны», но и над другими известными фантастическими кинопроектами, например, такими, как «Космическая одиссея 2001 года», «Бак Роджерс в XXV веке», «Близкие контакты третьей степени» и другими.

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