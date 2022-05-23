Вашингтон, 23 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co. уходит из России и ищет покупателя своего бизнеса. Об этом 23 мая пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на несколько источников.

Лейбл Levi's. 510

По словам инсайдеров, сеть ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ — компания уже прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки. По мнению одного из источников, потенциальным покупателем магазинов Levi’s является турецкая Fiba Holding A. S, которая развивает в России бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года Levi Strauss & Co. сообщила о приостановке деятельности в России из-за специальной военной операции на Украине. Позже исполнительный директор компании Чип Берг заявил Financial Times, что сеть не планирует возобновлять работу магазинов в РФ в 2022 году.