Анкара, , 10:39 — REGNUM Включение Швеции и Финляндии в НАТО может обернуться большой головной болью для альянса из-за непреклонной позиции Турции, пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 21 мая в The National Interest.

Конфуз Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР

«Мы не скажем «да» тем [странам], которые применяют санкции к Турции для вступления в организацию безопасности НАТО», — заявил Эрдоган на пресс-конференции, по-видимому, сославшись на поддержку Швецией ограничений на продажу оружия Турции в связи с военным вмешательством Анкары в гражданскую войну в Сирии.

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Ранее Турция критиковала Стокгольм и Хельсинки за укрывательство и поддержку членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Анкара называет террористами и преступниками. РПК — это сепаратистское, этнонационалистическое и марксистское движение, стремящееся к созданию автономии в составе Турции. Анкара, которая вместе с США и ЕС называет РПК террористической организацией, обвинила две скандинавские страны в игнорировании ее запросов об экстрадиции лиц, связанных с РПК.

Глава НАТО Йенс Столтенберг, который ранее говорил, что Финляндия и Швеция будут «тепло встречены», если они решат подать заявку, указал, что из-за возражений Турции амбициозный план альянса по обработке заявок двух северных стран в течение нескольких недель может быть сорван.

«Мы учитываем опасения, которые выразила Турция, потому что, когда важный союзник [такой как] Турция поднимает проблемы безопасности, поднимает вопросы, то, конечно, единственный способ справиться с этим — сесть и найти точки соприкосновения», — сказал Столтенберг журналистам в Дании.

Президент США Джо Байден продемонстрировал оптимистичный тон, когда его спросили об опасениях Турции.

«Я не поеду в Турцию, но думаю, у нас все будет хорошо», — подчеркнул американский лидер.

Пока неясно, выступает ли Турция, располагающая второй по величине армией в НАТО и позиционирующая себя как ключевой посредник в затянувшихся мирных переговорах между Россией и Украиной, категорически против финно-шведского присоединения. По некоторым данным, турецкие официальные лица предположили, что Анкара открыта для компромисса в ожидании существенных уступок Запада. Также непонятно, готовы ли Финляндия и Швеция пойти на уступки, которых было бы достаточно, чтобы умиротворить Анкару.

Для Стокгольма отменить свои ограничения на экспорт оружия или уступить требованиям Эрдогана об экстрадиции означало бы, по сути, публично признать, что его принудило государство, которое многие западные наблюдатели называют «автократическим» и «авторитарным».

Едва ли такое замирение Турции пройдет бесследно для НАТО, руководство стран-членов которого неоднократно говорили о глобальной конфронтации между демократиями и автократиями.

«Если такая авторитарная страна, как Турция, может помешать вступлению в НАТО таких демократических стран, как Швеция и Финляндия, возможно, пришло время пересмотреть наши требования к членству», — написал в Twitter бывший конгрессмен Уилл Херд.

Также было высказано мнение, что нынешнее развитие событий вокруг членства Швеции и Финляндии сопряжено с моральной опасностью: если согласиться с ультиматумом Эрдогана по отношению к Швеции и Финляндии, это можно подогреть аппетит Анкары к более широким требованиям, включая отмену ограничений на экспорт вооружений, введенных другими членами НАТО.

«Что может быть дальше?» — задается вопросом Эпископос.

По его словам, руководство НАТО и западные правительства могут попытаться заставить Анкару смягчить свою позицию. Байден может приостановить сделку по экспорту F-16 с Турцией, которую он ранее просил Конгресс одобрить. Более серьезной карательной мерой было бы ограничение участия Турции в планировании оперативной совместимости и совместных учениях НАТО. Тем не менее, эти шаги могут иметь неприятные последствия; Эрдоган может посчитать необходимым пойти на наращивание требований вместо того, чтобы закупить, как он сделал в ответ на западные санкции после своего решения в 2017 году импортировать российскую систему противоракетной обороны С-400.

Последствия такого шага не только подорвут заявку Финляндии и Швеции на членство в НАТО, но и рискуют навсегда вбить клин в солидарность НАТО. Не существует установленного механизма для исключения члена НАТО, и маловероятно, что Эрдоган решит уйти самостоятельно, но обиженная Турция может ослабить альянс изнутри на десятилетия вперед.

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«Включение Финляндии и Швеции в НАТО было представлено высокопоставленными официальными лицами нечто, что может быть достигнуто быстро и без споров, а также как нечто, что точно укрепит альянс в условиях нарастающей напряженности в Европе», — отметил Эпископос.

«Вместо этого возникает опасный, затянувшийся процесс, который может иметь серьезные последствия для долгосрочного единства НАТО», — заключил он.