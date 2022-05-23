Москва, , 10:39 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение закрыть вторую команду. Об этом 23 мая сообщается на сайте клуба.

Стадион «Открытие Арена» Mos.ru

Отмечается, что «Спартак-2» не примет участия в сезоне 2022/23 Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Дальнейшее сотрудничество с тренерами, игроками и персоналом второй команды будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

В клубе отметили, что «Спартак-2» был создан в 2013 году и за время своего существования помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды. Кроме того, он предоставлял игровую практику футболистам основы, набиравшим форму после травм.

«Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным», — говорится в сообщении.

«Спартак» планирует сосредоточиться на поддержке работы академии и молодёжной команды.

В сезоне 2021/22 «Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова занял девятое место в ФНЛ, набрав 58 очков в 38 матчах.