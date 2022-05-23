Петрозаводск, , 10:45 — REGNUM Младший сержант из Карелии Евгений Чубарин погиб, выполняя свой воинский долг, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщил 23 мая глава республики Артур Парфенчиков.

Младший сержант Евгений Чубарин vk.com/aparfenchikov

По его словам, 24-летний Евгений Чубарин — уроженец села Шелтозеро Прионежского района Карелии.

«Евгений служил по контракту в батальоне материального обеспечения», — уточнил Парфенчиков, высказав соболезнования родным и близким погибшего солдата.

По сообщению властей республики, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 14 уроженцев Карелии. В память о них новую улицу в Петрозаводске назвали улицей Защитников Донбасса. На ней же была заложена аллея героев, где высадили 44 молодые рябины.

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