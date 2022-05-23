Анкара, , 10:36 — REGNUM В начале лета правящая в Турции Партия справедливости и развития проведёт под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана консультационно-оценочное совещание. Как сообщает 23 мая газета Sabah, оно будет проходить в течение трёх дней и состоится 3,4 и 5 июня.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«На встрече будут рассмотрены важные темы повестки дня Турции, от выборов 2023 года до экономики, от внешней политики до вопроса беженцев», — уточнят издание.

Отмечается, что последний раз подобная встреча проводилась три года назад — в октябре 2019 года. Затем совещание не созывалось по причине пандемии коронавирусной инфекции.

Планируется, что совещание в июне начнётся с вступительной речи турецкого лидера, а потом продолжится в закрытом для прессы режиме. В повестке дня заседания — формирование новой дорожной карты развития Турции. Также участники встречи обсудят вопросы, связанные с внешней политикой Турции и расширением НАТО. Кроме того, одной из ключевых тем станет борьба против террористических организаций и операции по искоренению терроризма.

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Как сообщало ИА REGNUM выборы президента Турции, параллельно с которыми состоятся выборы в парламент страны, пройдут в июне 2023 года. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пойдет на выборы в качестве кандидата от турецкого «Альянса народа». Напомним, «Альянс народа» был сформирован правящей в настоящее время в стране Партией справедливости и развития (ПСР) и Партией национального движения (ПНД).

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