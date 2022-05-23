Варшава, , 10:35 — REGNUM Польское правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа. Об этом 23 мая сообщил уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Поставка газа Gazprom.ru

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют «Ямальским», которое было подписано в 1993 году», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».

Он констатировал, что газовые отношения между Россией и Польшей перестают существовать.

Действующий контракт между Россией и Польшей был рассчитан до конца 2022 года. 27 апреля Газпром приостановил поставки из-за отказа польской компании PGNiG оплачивать поставки газа в рублях.