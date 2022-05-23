Калуга, , 11:16 — REGNUM Всероссийская акция «Судебные приставы — детям!» пройдёт на территории Калужской области с 23 мая по 1 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по региону Артём Залогин.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей занимает особое место в работе судебных приставов. По состоянию на 1 мая 2022 года в региональном ведомстве на исполнении находилось более 5900 исполнительных производств о взыскании алиментов. Часть родителей платит алименты добровольно, а судебные приставы контролируют их своевременные выплаты. Однако многие уклоняются от исполнения своих обязанностей и приступают к исполнению только после применения судебными приставами мер принудительного характера. Так, за четыре месяца 2022 года в принудительном порядке в пользу несовершеннолетних детей взыскано 107,5 миллиона рублей, что на 15 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Одной из основных целей акции «Судебные приставы — детям!» является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование у граждан негативного отношения к неплательщикам алиментов, что в дальнейшем может способствовать пробуждению совести должников по алиментным обязательствам, а также повышению общего уровня правосознания и чувства ответственности жителей Калужской области. Акция призвана продемонстрировать гражданам, что при всём многообразии отношений между людьми нельзя забывать про свои родительские обязанности и родных детей», — отметил Артём Залогин.

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