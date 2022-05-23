Москва, 23 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Африканская Республика Мали готова обсуждать с Россией параметры торговли, в том числе использование национальных валют. Об этом заявил малийский министр иностранных дел Абдулай Диоп.

Lendog64 Столица Мали Бамако

Он отметил, что не располагает конкретной информацией о перспективах торговли в нацвалютах, но заверил, что параметры оплаты будут обсуждаться.

«Я не знаю всех деталей, но очевидно, что Мали выполнит все требуемые условия касательно параметров расчётов в тех обстоятельствах, в которых мы оказались», — сказал глава МИД Мали в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Диоп заявил, что Мали собирается расширять торгово-экономическое сотрудничество с Россией, чтобы вывести его на новый уровень. Африканской стране в настоящее время нужны пшеница, удобрения, нефтепродукты и цемент.

Читайте также: Мали собирается вывести на новый уровень свое торговое сотрудничество с РФ