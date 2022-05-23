Москва, 23 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В лучшем случае российская экономика может пройти нижнюю точку спада в IV квартале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина. Так она прокомментировала прогнозы помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что нижняя точка спада российской экономики будет пройдена до конца III квартала 2022 года.

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«Нельзя согласиться с таким прогнозом, он необоснованно оптимистичен, — сказала Макашина. — Влияние санкций со стороны недружественных государств на экономику страны носит характер отложенного негативного воздействия. В полной мере это негативное воздействие будет сказываться на протяжении не одного года. И пока процесс активного создания производств не заработает, пока от новых производственных предприятий не начнется отдача, тренд не изменится. Кроме того, процесс перестройки производственно-логистических цепочек объективно требует достаточно много времени».

Кроме того, она не согласилась с прогнозом Орешкина о том, что по итогам 2022 года спад российского ВВП не превысит 5%.

«Думаю, что спад будет более высоким. К концу года отрицательные последствия введения санкций проявятся более явно. Например, если в настоящее время комплектующие зарубежных поставщиков в каких-то объемах имеются в наличии на складе, то в ближайшее время запасы иссякнут и производственный процесс придется останавливать», — сказала экономист.

Отвечая на вопрос о том, когда, вероятнее всего, будет достигнута нижняя точка спада, Макашина заявила, что если не произойдет дальнейшего ужесточения санкций, то «в лучшем случае» — это IV квартал 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орешкин заявил, что Россия уже достигла технологической независимости в базовых сервисах.