Новосибирск, 23 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Новосибирская студия Cyberia Limited получила грант от Института развития интернета на создание исторической видеоигры под названием «Смута». В основу сюжета проекта ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», сообщает «Коммерсантъ» 23 мая.

Ghost of Tsushima

Источники издания уточняют, что речь идёт о сумме в 260 млн рублей. На эти деньги новосибирские разработчики постараются создать ролевой экшен, вдохновлённый американской игрой Ghost of Tsushima. По сюжету проекта, князь Юрий Милославский вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будут бороться с польскими захватчиками.

Дополнительные подробности необычной игры пока не раскрываются. Известно лишь, что её релиз запланирован на 2024 год.