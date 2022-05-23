Оренбург, 23 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане Оренбургской области подрядчик привлечён к административной ответственности. Причиной стал срыв договора по ремонту в школе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуре.

Fas.gov.ru Штраф

Индивидуальный предприниматель в рамках муниципального контракта должен был заменить окна и двери в здании школы до 1 октября 2021 года. Однако в срок работы не выполнил. Договор был просрочен на месяц.

В отношении предпринимателя возбудили административное производство за неисполнение вовремя обязательств. Суд оштрафовал подрядчика на 104 880 рублей.