Москва, 23 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2022 года финансирование государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность» выросло в Москве в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 23 мая сообщили в столичном департаменте финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Размер расходов по этой программе составил 49,8 млрд рублей. Средства были направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, повышению инвестиционной активности и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

«Объем бюджетной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и промышленности в условиях санкционного давления в январе–апреле 2022 года увеличился на 27,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.