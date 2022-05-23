Уфа, 23 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Производство по банкротному делу в отношении ООО «Уфимский завод каркасного домостроения», отработавшего более 17 лет на рынке, прекращено. В связи с введением федерального моратория и не принятием определения по делу до его старта, исковое заявление вернули заявителю. Кредитор подал апелляционную жалобу на определение, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Изначально кредитор — компания «Вектор» просила ввести наблюдение, но суд уточнил, что завод числится в стадии ликвидации. Тогда кредитор откорректировал иск и потребовал признать компанию банкротом. Помимо этого, в реестр кредиторов просили внести претензии на сумму 441 тыс. рублей. В качестве арбитражного управляющего предлагалась Алина Раевская из союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица».

«Поскольку вопрос о принятии заявления ООО «Вектор» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уфимский завод каркасного домостроения» ко дню введения моратория (01.04.2022) судом не решен, то данное заявление подлежит возвращению заявителю», — уточнил суд и вернул иск заявителю.

20 мая 2022 года в карточке дела появилось сообщение, что ООО «Вектор» подало апелляционную жалобу.