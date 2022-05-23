Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Власти Ленинградской области начали постепенно сворачивать ковидные стационары на фоне стабилизации обстановки с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 23 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

В инфекционной больнице Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Так, на днях завершило работу отделение в районном центре Кировске. С мая первого пандемийного 2020 года там спасли больше 6 тыс. пациентов. В отделении трудились 25 врачей, 65 медсестер и 43 санитара.

«Ковидные койки продолжают принимать в отделениях Ленинградской областной клинической больницы на Полюстровском проспекте (Санкт-Петербурга, — прим. ред.), а также в Луге, Тосно и Сосновом Бору», — отметили в комздраве, уточнив корреспонденту ИА REGNUM, что в тосненскую больницу госпитализируют инфицированных беременных, а самых тяжелых — в областную больницу.

В настоящий момент в регионе развернуто 200 коронавирусных коек, из которых свободны 42 койки (21%).

«За минувшие сутки в стационары поступило девять человек, на ИВЛ находятся девять заболевших», — рассказали в пресс-службе.

За минувшие сутки положительные тесты на ковид в Ленобласти получили 54 человек (-4 к предыдущему дню). Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 187 307 человек, из них выздоровели 182 893 человек, в том числе 61 — за минувшие сутки. Умерло 3480 заболевших COVID-19.

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