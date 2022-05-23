Сеул, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су пообещал приложить максимум усилий для достижения национального единства. Об этом представитель правительства заявил 23 мая в ходе церемонии вступления в должность.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я возьму на себя ведущую роль в национальном единстве и политическом сотрудничестве, чтобы решить вопросы восстановления и устойчивого роста экономики и обеспечить материальную безопасность населения», — заявил Хан Док Су.

Он напомнил, что правительство готово предоставить компенсацию мелким предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, как только Национальное собрание (парламент) утвердит законопроект о дополнительном бюджете.

Читайте также: Правительство Южной Кореи утвердило проект дополнительного бюджета

Хан Док Су также пообещал, что правительство разработает меры, чтобы справится с растущей инфляцией и долгами домохозяйств.

«Что касается экономической политики, то правительство будет настаивать на смелом и сильном дерегулировании», — сказал премьер-министр.

В соответствии с обещаниями президента Юн Сок Ёля Хан Док Су подчеркнул, что экономическая политика будет определяться рынком.