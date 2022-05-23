Краснодар, , 10:32 — REGNUM Петербургский международный экономический форум 2022 года может принести Краснодарскому краю инвестиционные соглашения на сумму более 150 млрд рублей. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе администрации края.

Кубань на ПМЭФ Admkrai.krasnodar.ru

«Петербургский международный экономический форум традиционно станет площадкой для подписания ряда соглашений и рабочих встреч. Ключевые темы для нас — это, конечно же, развитие туризма, агропромышленного комплекса и промышленности. В рамках ПМЭФ-2022 планируем заключить инвестиционные соглашения на общую сумму более 150 млрд рублей. Большая часть из них — в санаторно-курортной отрасли», — рассказал о планах губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в числе готовящихся инвестсоглашений — договорённости о строительстве четырёхзвёздочного санатория в Адлерском районе, комплекса СПА-отелей в поселке Аше, о реконструкции и развитии санатория «Волна». В целом, уточнили в пресс-службе, планируется, что делегация Кубани на форуме ПМЭФ заключит соглашения об инвестициях в курортную сферу Кубани на сумму свыше 100 млрд рублей.

25-й Петербургский международный экономический форум проведут с 15 по 18 июня. В 2021 году Краснодарский край в рамках форума заключил 22 соглашения с инвесторами на 161,7 млрд рублей.