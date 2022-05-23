Москва, , 10:30 — REGNUM Риски глобального кризиса продовольствия очень высоки и связываются с разрывом цепочек поставок, дефицитом удобрений, срывом посевной и природными аномалиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявила доцент департамента общественных финансов финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Пшеница Agrobk.ru

«Крупнейшими мировыми экспортерами пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла являются Россия и Украина, поэтому ситуация в этих государствах оказывает существенное влияние на глобальную продовольственную безопасность, — сказала Демидова. — По данным ФАО, из России и Украины в Египет, Турцию, Иран, Бангладеш экспортируется около 60% зерна. Эритрея, Казахстан, Монголия, Армения на 100% зависят от импорта пшеницы, Сомали — на 90%, Финляндия, Белоруссия, Киргизия, Конго — на 80%. Одна Украина обеспечивает 40% мирового экспорта подсолнечного масла, Россия – около 19%, и это второе место в мире. На 100% от российских поставок масла зависит Казахстан, приближаются к 100% Азербайджан, Сербия, Армения, от украинского масла на 90% зависит Нигер. По рапсовому и соевому маслам Россия в пятерке экспортеров. На 100% от российского рапсового масла зависит Киргизия, и на 98% от соевого масла – Белоруссия».

Демидова обратила внимание на то, что Россия уже ограничила экспорт зерна и сахара, а Украина обнулила экспортные квоты на рожь, овес, пшено, сахар и другую сельхозпродукцию.

«И если еще в марте надежда возлагалась на индийскую пшеницу (Индия — второй производитель пшеницы в мире, но в потреблении ориентирована на внутренний рынок), то сейчас засуха в регионе привела к молниеносному решению правительства об эмбарго на экспорт пшеницы из страны, — сказала Демидова. — Засуха в Канаде, Бразилии, некоторых штатах США также снижает уверенность в выполнении планов по урожаю».

При этом она уточнила, что пострадают и страны, не включенные в продовольственные цепочки поставок из России и Украины.

«Прежде всего, из-за общего роста цен на продовольствие, — сказала Демидова. — По самым негативным прогнозам ФАО, цены могут вырасти до 22%. Кроме того, стоит обратить внимание еще на один вывод экспертов ООН: высокие цены на энергоносители ориентируют на поиск альтернатив в виде биоэнергии, источником которой может быть кукуруза, сахар, растительные масла. Это может привести к повышению цен на отдельные виды продовольствия до уровня, равнозначного энергетическому паритету».

Таким образом, как подытожила Демидова, риски глобального кризиса продовольствия очень высоки и связываются с разрывом цепочек поставок (блокирование портов и санкции), прогнозом дефицита удобрений (из России), срывом посевной (для яровой пшеницы это март–апрель), природными аномалиями (засуха).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская объяснила, почему некорректно возлагать на Россию ответственность за продовольственный кризис.

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